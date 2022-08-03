Великий Гэтсби (фильм, 1974) смотреть онлайн
1974, The Great Gatsby
Драма, Мелодрама137 мин12+
О фильме
Когда-то Джей Гетсби был влюблен в очаровательную молодую леди по имени Дэйзи Бьюкенэн, которая предпочла ему состоятельного господина. И вот, восемь лет спустя, Гетсби, разбогатевший таинственным образом, снова появляется на Лонг-Айленде, нарушив размеренную жизнь светского общества острова, чтобы вновь завоевать любовь дамы своего сердца.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Джек
Клейтон
- Актёр
Роберт
Редфорд
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- Актёр
Брюс
Дерн
- КБАктриса
Карен
Блэк
- СУАктёр
Скотт
Уилсон
- СУАктёр
Сэм
Уотерстон
- ЛЧАктриса
Лоис
Чайлз
- ХДАктёр
Ховард
Да Сильва
- РБАктёр
Робертс
Блоссом
- ЭХАктёр
Эдвард
Херрманн
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- ФССценарист
Фрэнсис
Скотт Фицджеральд
- ДМПродюсер
Дэвид
Меррик
- ХМПродюсер
Хэнк
Мунджин
- РВХудожник
Роберт
В. Лейнг
- ТВХудожница
Теони
В. Элдридж
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- ДСОператор
Дуглас
Слоком