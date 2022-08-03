Wink
Великий Гэтсби

Великий Гэтсби (фильм, 1974) смотреть онлайн

1974, The Great Gatsby
Драма, Мелодрама137 мин12+

О фильме

Когда-то Джей Гетсби был влюблен в очаровательную молодую леди по имени Дэйзи Бьюкенэн, которая предпочла ему состоятельного господина. И вот, восемь лет спустя, Гетсби, разбогатевший таинственным образом, снова появляется на Лонг-Айленде, нарушив размеренную жизнь светского общества острова, чтобы вновь завоевать любовь дамы своего сердца.

США
Драма, Мелодрама
SD
137 мин / 02:17

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великий Гэтсби»