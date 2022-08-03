Великий Гэтсби (фильм, 1974) смотреть онлайн

Когда-то Джей Гетсби был влюблен в очаровательную молодую леди по имени Дэйзи Бьюкенэн, которая предпочла ему состоятельного господина. И вот, восемь лет спустя, Гетсби, разбогатевший таинственным образом, снова появляется на Лонг-Айленде, нарушив размеренную жизнь светского общества острова, чтобы вновь завоевать любовь дамы своего сердца.

