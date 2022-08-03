Фильм Ведьма (2015)
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О фильме
Мистический хоррор «Ведьма» — фильм 2015 года — дебютная полнометражная картина режиссера Роберта Эггерса. Вы совершите путешествие в пространстве и времени — перенесетесь в Новую Англию XVII века, где религиозный фанатизм диктует правила повседневной жизни.
Семья пуритан покидает колонию и поселяется у края мрачного леса, чтобы жить по собственным строгим правилам. Но вскоре их новорожденный ребенок бесследно исчезает, а в доме начинают происходить необъяснимые события. Под подозрение попадает старшая дочь Томасин: родители и другие дети начинают верить, что она связана с дьяволом. С каждым новым днем напряжение нарастает, но приходит момент развязки — и произошедшее не порадует никого.
Эггерс умело передает ощущение древнего кошмара, в котором граница между суеверием и реальной тьмой постепенно стирается. Звуки, свет и ракурсы съемки — все это нагнетает атмосферу ужаса и безысходности. Смотреть фильм «Ведьма» стоит тем, кто ценит психологические триллеры о зле, которое рождается в человеческой душе.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Эггерс
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актёр
Ральф
Айнесон
- КДАктриса
Кейт
Дики
- ХСАктёр
Харви
Скримшо
- ЭГАктриса
Элли
Грэйнджер
- ЛДАктёр
Лукас
Доусон
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- БГАктриса
Батшеба
Гарнетт
- ССАктриса
Сара
Стефенс
- ДМАктёр
Дэниел
Малик
- Сценарист
Роберт
Эггерс
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- ДРПродюсер
Джоди
Редмонд
- РТПродюсер
Родриго
Тейшейра
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ВСАктриса дубляжа
Василиса
Савкина
- ДБОператор
Джарин
Блашке
- МККомпозитор
Марк
Корвен