Мистический хоррор «Ведьма» — фильм 2015 года — дебютная полнометражная картина режиссера Роберта Эггерса. Вы совершите путешествие в пространстве и времени — перенесетесь в Новую Англию XVII века, где религиозный фанатизм диктует правила повседневной жизни.



Семья пуритан покидает колонию и поселяется у края мрачного леса, чтобы жить по собственным строгим правилам. Но вскоре их новорожденный ребенок бесследно исчезает, а в доме начинают происходить необъяснимые события. Под подозрение попадает старшая дочь Томасин: родители и другие дети начинают верить, что она связана с дьяволом. С каждым новым днем напряжение нарастает, но приходит момент развязки — и произошедшее не порадует никого.



Эггерс умело передает ощущение древнего кошмара, в котором граница между суеверием и реальной тьмой постепенно стирается. Звуки, свет и ракурсы съемки — все это нагнетает атмосферу ужаса и безысходности. Смотреть фильм «Ведьма» стоит тем, кто ценит психологические триллеры о зле, которое рождается в человеческой душе.

