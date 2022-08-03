Ведьма
Wink
Фильмы
Ведьма

Фильм Ведьма (2015)

7.32015, The VVitch: A New-England Folktale
Ужасы88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мистический хоррор «Ведьма» — фильм 2015 года — дебютная полнометражная картина режиссера Роберта Эггерса. Вы совершите путешествие в пространстве и времени — перенесетесь в Новую Англию XVII века, где религиозный фанатизм диктует правила повседневной жизни.

Семья пуритан покидает колонию и поселяется у края мрачного леса, чтобы жить по собственным строгим правилам. Но вскоре их новорожденный ребенок бесследно исчезает, а в доме начинают происходить необъяснимые события. Под подозрение попадает старшая дочь Томасин: родители и другие дети начинают верить, что она связана с дьяволом. С каждым новым днем напряжение нарастает, но приходит момент развязки — и произошедшее не порадует никого.

Эггерс умело передает ощущение древнего кошмара, в котором граница между суеверием и реальной тьмой постепенно стирается. Звуки, свет и ракурсы съемки — все это нагнетает атмосферу ужаса и безысходности. Смотреть фильм «Ведьма» стоит тем, кто ценит психологические триллеры о зле, которое рождается в человеческой душе.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьма»