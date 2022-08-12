Вечеринка «Кому за 30» (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.12021, Later Days
Фантастика, Драма85 мин18+
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О фильме
Комедия о домохозяине, который хочет помочь своей жене-юристке сделать очередной день рождения незабываемым – но для нее гораздо важнее работа и на шумные праздники, тем более неожиданные, у нее совсем нет настроения и сил. Майк планирует закатить шикарную вечеринку в стиле 80-х для своей вечно занятой жены Пэм, погрязшей в адвокатских делах. Он связывается с ее старыми и новыми друзьями и готовит масштабный сюрприз. Вот только у Пэм хватает забот и без этого – на кону самое большое дело в ее карьере, а клиент не хочет идти ей навстречу. Сможет ли Пэм оценить жест мужа и так ли он сам идеален, как хочет показаться, расскажет фильм «Вечеринка „Кому за 30“» онлайн на Wink.
СтранаСША, Франция
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ГАРежиссёр
Грегг
Араки
- ДДАктёр
Джеймс
Дювал
- Актриса
Хизер
Грэм
- МСАктриса
Мена
Сувари
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- Актёр
Райан
Филипп
- ШДАктриса
Шеннен
Доэрти
- Актриса
Кьяра
Мастроянни
- Актриса
Деби
Мейзар
- КРАктриса
Кэтлин
Робертсон
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- ГАСценарист
Грегг
Араки
- ГАПродюсер
Грегг
Араки
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ДКПродюсер
Джон
Кюпер
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ГАМонтажёр
Грегг
Араки
- АСОператор
Артуро
Смит