Вечеринка «Кому за 30»
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Вечеринка «Кому за 30»

Вечеринка «Кому за 30» (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.12021, Later Days
Фантастика, Драма85 мин18+

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О фильме

Комедия о домохозяине, который хочет помочь своей жене-юристке сделать очередной день рождения незабываемым – но для нее гораздо важнее работа и на шумные праздники, тем более неожиданные, у нее совсем нет настроения и сил. Майк планирует закатить шикарную вечеринку в стиле 80-х для своей вечно занятой жены Пэм, погрязшей в адвокатских делах. Он связывается с ее старыми и новыми друзьями и готовит масштабный сюрприз. Вот только у Пэм хватает забот и без этого – на кону самое большое дело в ее карьере, а клиент не хочет идти ей навстречу. Сможет ли Пэм оценить жест мужа и так ли он сам идеален, как хочет показаться, расскажет фильм «Вечеринка „Кому за 30“» онлайн на Wink.

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечеринка «Кому за 30»»