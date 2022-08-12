Вечеринка «Кому за 30» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Комедия о домохозяине, который хочет помочь своей жене-юристке сделать очередной день рождения незабываемым – но для нее гораздо важнее работа и на шумные праздники, тем более неожиданные, у нее совсем нет настроения и сил. Майк планирует закатить шикарную вечеринку в стиле 80-х для своей вечно занятой жены Пэм, погрязшей в адвокатских делах. Он связывается с ее старыми и новыми друзьями и готовит масштабный сюрприз. Вот только у Пэм хватает забот и без этого – на кону самое большое дело в ее карьере, а клиент не хочет идти ей навстречу. Сможет ли Пэм оценить жест мужа и так ли он сам идеален, как хочет показаться, расскажет фильм «Вечеринка „Кому за 30“» онлайн на Wink.

