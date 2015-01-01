Вдали от обезумевшей толпы (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.82015, Far from the Madding Crowd
Драмы, Мелодрамы113 мин12+
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Сюжет
Что может объединять деревенского фермера, привлекательного, беспечного сержанта и богатого холостяка? Преклонение перед красивой, независимой и своевольной Батшебой Эвердин, которой предстоит сделать нелегкий выбор.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ТВРежиссёр
Томас
Винтерберг
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- Актёр
Майкл
Шин
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Том
Стёрридж
- ТВАктриса
Тилли
Восберг
- МУАктёр
Марк
Уингетт
- Актёр
Дориан
Лок
- СФАктёр
Сэм
Филлипс
- БХАктёр
Брэдли
Холл
- ДНСценарист
Дэвид
Николлс
- ТХСценарист
Томас
Харди
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- АРПродюсер
Аллон
Рич
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДКХудожница
Джулия
Кастл
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг