Вдали от обезумевшей толпы
Wink
Фильмы
Вдали от обезумевшей толпы

Вдали от обезумевшей толпы (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.82015, Far from the Madding Crowd
Драмы, Мелодрамы113 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Что может объединять деревенского фермера, привлекательного, беспечного сержанта и богатого холостяка? Преклонение перед красивой, независимой и своевольной Батшебой Эвердин, которой предстоит сделать нелегкий выбор.

Вдали от обезумевшей толпы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вдали от обезумевшей толпы»

Всё