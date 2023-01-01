Вам письмо
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Вам письмо

Вам письмо (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.51998, You've Got Mail
Драмы, Мелодрамы114 мин18+

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Сюжет

Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются через Интернет. У Джо есть девушка, у Кэтлин — парень, но излить душу они могут лишь друг другу. Кэтлин принадлежит маленький книжный магазинчик детской литературы под названием «Магазин за углом», перешедший ей от матери. Для нее, трех ее сотрудников и покупателей это не просто место работы — это оазис тепла, человечности и культуры.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вам письмо»