Вам письмо (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются через Интернет. У Джо есть девушка, у Кэтлин — парень, но излить душу они могут лишь друг другу. Кэтлин принадлежит маленький книжный магазинчик детской литературы под названием «Магазин за углом», перешедший ей от матери. Для нее, трех ее сотрудников и покупателей это не просто место работы — это оазис тепла, человечности и культуры.



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