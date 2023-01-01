Вам письмо (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.51998, You've Got Mail
Драмы, Мелодрамы114 мин18+
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Сюжет
Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются через Интернет. У Джо есть девушка, у Кэтлин — парень, но излить душу они могут лишь друг другу. Кэтлин принадлежит маленький книжный магазинчик детской литературы под названием «Магазин за углом», перешедший ей от матери. Для нее, трех ее сотрудников и покупателей это не просто место работы — это оазис тепла, человечности и культуры.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Нора
Эфрон
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Мег
Райан
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Паркер
Поузи
- ДСАктриса
Джин
Степлтон
- Актёр
Стив
Зан
- ХБАктриса
Хезер
Бёрнс
- ДШАктёр
Дэйв
Шаппелл
- ДКАктёр
Дэбни
Коулмен
- ДРАктёр
Джон
Рэндольф
- Сценарист
Нора
Эфрон
- ДЭСценарист
Делия
Эфрон
- Продюсер
Нора
Эфрон
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- ДДПродюсер
Дайян
Дрейер
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон