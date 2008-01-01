ВАЛЛ·И (фильм, 2008) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сможетли маленькийробот-мусорщикизменить будущее человечества?«ВАЛЛ·И»—трогательный мультфильм отрежиссера«Впоисках Немо», изображающий будущее, где люди погрязли влени итехнологиях. Лауреат премии«Оскар»2009 года.
Вдалеком будущем люди покинули планетуиз-заэкологической катастрофы, оставив роботов вроде ВАЛЛ·Иубирать мусор. Онсобирает хлам, смотрит старые фильмы имечтает одружбе, храня маленькую коробочку срастением как сокровище. Все меняется, когда наЗемлю прибывает ЕВА—робот, ищущий признаки жизни. ВАЛЛ·Ивлюбляется внее ипоказывает растение, которое становится ключом кспасению планеты. ЕВА забирает находку иотправляется накосмический корабль, где живут люди, давно забывшие Землю ипогруженные ввиртуальную реальность. История двух главных героев докажет, что любовь изабота способны возродить кжизни целую планету.
«ВАЛЛ·И»—мультфильм олюбви, которой подвержены даже роботы. Душевная техносказка растрогает дослез и научит ценить действительно важные вещи.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стэнтон
- ББАктёр
Бен
Бертт
- ЭНАктриса
Элисса
Найт
- ДГАктёр
Джефф
Гарлин
- Актёр
Фред
Уиллард
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- Актриса
Кэти
Нэджими
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ГПАктёр
Гаррет
Палмер
- КСАктёр
Кай
Стил Смит
- ДРСценарист
Джим
Рирдон
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- ПДСценарист
Пит
Доктер
- ЛКПродюсер
Линдси
Коллинз
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ДЛПродюсер
Джиллиан
Либберт
- КМПродюсер
Крис
Монтан
- ММАктриса дубляжа
Марианна
Мокшина
- Актёр дубляжа
Сергей
Русскин
- МЩАктёр дубляжа
Михаил
Щетинин
- ЛБАктриса дубляжа
Людмила
Безуглая
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЭХХудожник
Энтони
Христов
- ДДХудожник
Джейсон
Димер
- РКХудожник
Роберт
Кондо
- СШМонтажёр
Стефен
Шаффер
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман