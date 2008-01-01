ВАЛЛ·И (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сможетли маленькийробот-мусорщикизменить будущее человечества?«ВАЛЛ·И»—трогательный мультфильм отрежиссера«Впоисках Немо», изображающий будущее, где люди погрязли влени итехнологиях. Лауреат премии«Оскар»2009 года.



Вдалеком будущем люди покинули планетуиз-заэкологической катастрофы, оставив роботов вроде ВАЛЛ·Иубирать мусор. Онсобирает хлам, смотрит старые фильмы имечтает одружбе, храня маленькую коробочку срастением как сокровище. Все меняется, когда наЗемлю прибывает ЕВА—робот, ищущий признаки жизни. ВАЛЛ·Ивлюбляется внее ипоказывает растение, которое становится ключом кспасению планеты. ЕВА забирает находку иотправляется накосмический корабль, где живут люди, давно забывшие Землю ипогруженные ввиртуальную реальность. История двух главных героев докажет, что любовь изабота способны возродить кжизни целую планету.



«ВАЛЛ·И»—мультфильм олюбви, которой подвержены даже роботы. Душевная техносказка растрогает дослез и научит ценить действительно важные вещи.



ВАЛЛ·И смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.