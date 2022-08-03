Wink
Детям
ВАЛЛ·И

ВАЛЛ·И (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, WALL·E
Мультфильм, Фантастика98 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Робот ВАЛЛ-И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события.

Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «ВАЛЛ·И»