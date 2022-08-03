В тихом омуте
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В тихом омуте

В тихом омуте (фильм, 2016) смотреть онлайн

5.12016, Ma Loute
Фэнтези, Комедия117 мин18+

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О фильме

Лето 1910 года. Один за другим исчезают туристы, забредающие в тихую бухту, где живут Брефоры – дебильноватая полунищая семейка собирателей мидий. Неподалеку в собственном особняке каждое лето проводят ван Петегемы, буржуа с претензией на декаданс, но с явными признаками психических отклонений у всех членов семьи, за исключением красавицы Билли. Да и с ней, собственно, что-то не так. Семейки явно недолюбливают друг друга, но юные Малют Брефор и Билли ван Петегем внезапно ощущают влечение друг к другу.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В тихом омуте»