В тихом омуте (фильм, 2016) смотреть онлайн

Лето 1910 года. Один за другим исчезают туристы, забредающие в тихую бухту, где живут Брефоры – дебильноватая полунищая семейка собирателей мидий. Неподалеку в собственном особняке каждое лето проводят ван Петегемы, буржуа с претензией на декаданс, но с явными признаками психических отклонений у всех членов семьи, за исключением красавицы Билли. Да и с ней, собственно, что-то не так. Семейки явно недолюбливают друг друга, но юные Малют Брефор и Билли ван Петегем внезапно ощущают влечение друг к другу.

