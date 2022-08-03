В тихом омуте (фильм, 2016) смотреть онлайн
5.12016, Ma Loute
Фэнтези, Комедия117 мин18+
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О фильме
Лето 1910 года. Один за другим исчезают туристы, забредающие в тихую бухту, где живут Брефоры – дебильноватая полунищая семейка собирателей мидий. Неподалеку в собственном особняке каждое лето проводят ван Петегемы, буржуа с претензией на декаданс, но с явными признаками психических отклонений у всех членов семьи, за исключением красавицы Билли. Да и с ней, собственно, что-то не так. Семейки явно недолюбливают друг друга, но юные Малют Брефор и Билли ван Петегем внезапно ощущают влечение друг к другу.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Брюно
Дюмон
- Актёр
Фабрис
Лукини
- Актриса
Жюльет
Бинош
- ВБАктриса
Валерия
Бруни-Тедески
- ЖВАктёр
Жан-Люк
Венсан
- БЛАктёр
Брандон
Лавьевиль
- РАктриса
Раф
- ДДАктёр
Дидье
Депре
- СРАктёр
Сирил
Риго
- ЛДАктриса
Лаура
Дюпре
- ТЛАктёр
Тьерри
Лавьевиль
- Сценарист
Брюно
Дюмон
- Продюсер
Рашид
Бушареб
- ЖБПродюсер
Жан
Бреа
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЧХудожница
Александра
Чарльз
- РДХудожник
Ритон
Дюпир-Клеман
- Монтажёр
Брюно
Дюмон