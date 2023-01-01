Биография

Брюно Дюмон – режиссер и сценарист, родился 14 марта 1958 года. Фильмография насчитывает 14 кинокартин. Дюмон был награжден европейской премией (за фильм «Жизнь Иисуса»), призом Каннского кинофестиваля, премией Жана Виго. В своих картинах в основном снимает непрофессиональных актеров. По первой профессии Дюмон преподаватель философии. Начинал карьеру с видеопроизводства, занимался созданием рекламных роликов. Первым фильмом Брюно Дюмона стала короткометражка «Париж» (1993). Спустя год режиссер снял еще один короткометражный фильм «Мари и Фредди». На творчество режиссера огромное влияние оказал П. Пазолини, кинематограф которого характеризовало поэтическое сознание. Дюмон также черпал вдохновение в работах Росселлини, Антониони, Бергмана. Режиссер снял несколько полнометражных фильмов. Его первая работа «Жизнь Иисуса» была отмечена призом Европейской киноакадемии в номинации «Открытие года». Картина также принесла премию Жана Виго. Второй полнометражный фильм Дюмона «Человечность» (1999) принес режиссеру Большую премию жюри Каннского фестиваля и номинацию на «Золотую пальмовую ветвь». Третья полнометражная картина, снятая в жанре роуд-муви, «Двадцать девять пальм», была отмечена номинацией на «Золотого льва». Вторую премию жюри Каннского фестиваля режиссер получил за военную драму «Фландрия».