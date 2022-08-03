В пути (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.12009, Away We Go
Драма, Мелодрама93 мин18+
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О фильме
Берт и Верона узнают, что у них будет ребенок. Уверенные, что малыш должен расти в гармонии с окружающим миром, будущие родители отправляются на поиски идеального места жительства.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Мендес
- Актёр
Джон
Красински
- Актриса
Майя
Рудольф
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- Актёр
Крис
Мессина
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- Актёр
Пол
Шнайдер
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ДЭСценарист
Дэйв
Эггерс
- ВВСценарист
Вендела
Вида
- ПСПродюсер
Питер
Сараф
- Продюсер
Эдвард
Саксон
- МТПродюсер
Марк
Тёртлтауб
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- ДАХудожник
Джон
А. Данн
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ЭКОператор
Эллен
Кёрас
- АМКомпозитор
Алекси
Мердок