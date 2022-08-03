В пути
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В пути

В пути (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.12009, Away We Go
Драма, Мелодрама93 мин18+

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О фильме

Берт и Верона узнают, что у них будет ребенок. Уверенные, что малыш должен расти в гармонии с окружающим миром, будущие родители отправляются на поиски идеального места жительства.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В пути»