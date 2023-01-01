В ночи (фильм, 1985) смотреть онлайн
7.91985, Get on Up
Боевики, Комедии110 мин18+
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Сюжет
Жизнь Эда Оркина скучна и уныла: его мучает бессонница, нудная работа не доставляет никакого удовольствия, жена постоянно обманывает. Но однажды ночью все меняется. Встреча в аэропорту Лос-Анджелеса с красавицей Дайаной, которая буквально сваливается на капот его автомобиля, становится роко�вой. Вместе с загадочной блондинкой Эд, сам того не желая, попадает в самый центр международного заговора…
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джон
Лэндис
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Ричард
Фарнсуорт
- ИПАктриса
Ирен
Папас
- КХАктриса
Кэтрин
Харольд
- ПМАктёр
Пол
Мазурски
- ВМАктриса
Вера
Майлз
- РВАктёр
Роже
Вадим
- КГАктёр
Клу
Гулагер
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- РКСценарист
Рон
Кослоу
- ДФПродюсер
Джордж
Фолси мл.
- РКПродюсер
Рон
Кослоу
- ЛБПродюсер
Лесли
Белзберг
- ДНХудожница
Дебора
Нэдулмэн
- МКМонтажёр
Малкольм
Кэмпбелл
- РПОператор
Роберт
Пейнтер
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн