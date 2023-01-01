В ночи
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В ночи

В ночи (фильм, 1985) смотреть онлайн

7.91985, Get on Up
Боевики, Комедии110 мин18+

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Сюжет

Жизнь Эда Оркина скучна и уныла: его мучает бессонница, нудная работа не доставляет никакого удовольствия, жена постоянно обманывает. Но однажды ночью все меняется. Встреча в аэропорту Лос-Анджелеса с красавицей Дайаной, которая буквально сваливается на капот его автомобиля, становится роковой. Вместе с загадочной блондинкой Эд, сам того не желая, попадает в самый центр международного заговора…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В ночи»

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