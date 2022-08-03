В компании мужчин (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, The Company Men
Драма100 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДУРежиссёр
Джон
Уэллс
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Крис
Купер
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актриса
Мария
Белло
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актёр
Джон
Доумен
- ИУАктёр
Имонн
Уокер
- ДУАктёр
Дэвид
Уилсон Барнс
- ДУСценарист
Джон
Уэллс
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- ДУПродюсер
Джон
Уэллс
- ЛПХудожница
Лин
Паоло
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман