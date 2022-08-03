В чужой шкуре
Wink
Фильмы
В чужой шкуре
5.62020, Possessor
Фантастика, Триллер98 мин18+

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В чужой шкуре (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

В будущем с помощью неких мозговых имплантов киллер может оказаться в теле другого человека и, подавляя его волю, совершать убийства. Но выйти из тела носителя возможно, только если он умрeт. За этим стоит зловещая корпорация, и однажды исполнительница таких ужасных заданий начинает терять контроль.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В чужой шкуре»