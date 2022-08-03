В чужой шкуре (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
В будущем с помощью неких мозговых имплантов киллер может оказаться в теле другого человека и, подавляя его волю, совершать убийства. Но выйти из тела носителя возможно, только если он умрeт. За этим стоит зловещая корпорация, и однажды исполнительница таких ужасных заданий начинает терять контроль.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- БКРежиссёр
Брэндон
Кроненберг
- Актриса
Андреа
Райзборо
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- РСАктёр
Россиф
Сазерленд
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- Актёр
Шон
Бин
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- КХАктриса
Каньехтио
Хорн
- Актёр
Рауль
Банеджа
- ГГАктёр
Гейдж
Грэм-Арбатнот
- ГГАктриса
Габриэль
Грэм
- БКСценарист
Брэндон
Кроненберг
- НФПродюсер
Нив
Фичман
- ЭСПродюсер
Эндрю
Старк
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- КМХудожник
Кент
Макинтайр
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- КХОператор
Карим
Хуссэйн