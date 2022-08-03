В чужой шкуре (фильм, 2020) смотреть онлайн

В будущем с помощью неких мозговых имплантов киллер может оказаться в теле другого человека и, подавляя его волю, совершать убийства. Но выйти из тела носителя возможно, только если он умрeт. За этим стоит зловещая корпорация, и однажды исполнительница таких ужасных заданий начинает терять контроль.

