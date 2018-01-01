Wink
Фильмы
Узники страны призраков
Актёры и съёмочная группа фильма «Узники страны призраков»

Актёры и съёмочная группа фильма «Узники страны призраков»

Режиссёры

Сион Соно

Сион Соно

Sion Sono
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрHero
София Бутелла

София Бутелла

Sofia Boutella
АктрисаBernice
Ник Кассаветис

Ник Кассаветис

Nick Cassavetes
АктёрPsycho
Билл Моусли

Билл Моусли

Bill Moseley
АктёрGovernor
Так Сакагути

Так Сакагути

Tak Sakaguchi
АктёрYasujiro
Ян Дэйс

Ян Дэйс

Young Dais
АктёрRatman
Чарльз Гловер

Чарльз Гловер

Charles Glover
АктёрEnoch
Сиси Чжоу

Сиси Чжоу

Cici Zhou
АктёрChimera
Луис Курихара

Луис Курихара

Louis Kurihara
АктёрCuri
Тэцу Ватанабэ

Тэцу Ватанабэ

Tetsu Watanabe
АктёрNabe

Сценаристы

Аарон Хэндри

Аарон Хэндри

Aaron Hendry
Сценарист
Реза Сиксо Сафаи

Реза Сиксо Сафаи

Reza Sixo Safai
Сценарист

Продюсеры

Натаниель Болотин

Натаниель Болотин

Nathaniel Bolotin
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Гриневич

Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Операторы

Сохэй Таникава

Сохэй Таникава

Sôhei Tanikawa
Оператор

Композиторы

Джозеф Трапанезе

Джозеф Трапанезе

Joseph Trapanese
Композитор