Урок не впрок
Актёры и съёмочная группа фильма «Урок не впрок»

Режиссёры

Витольд Бордзиловский

Режиссёр

Актёры

Лидия Катаева

Актрисаозвучка
Григорий Шпигель

Актёрозвучка
Сергей Мартинсон

Актёрозвучка
Агарь Власова

Актрисаозвучка
Тамара Дмитриева

Актрисаозвучка
Георгий Вицин

Актёрозвучка

Сценаристы

Анатолий Тараскин

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Монтажёры

Валентина Турубинер

Монтажёр

Операторы

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Владислав Казенин

Композитор