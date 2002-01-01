Унесенные
Wink
Фильмы
Унесенные
8.22002, Swept Away
Мелодрама, Комедия85 мин18+

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Унесенные (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме

Если Робинзон и Пятница жили на необитаемом острове душа в душу, то богатой дамочке Эмбер Лейтон и простому матросу Джузеппе повезло меньше. Еще на борту яхты стервозная Эмбер и одержимый революционными идеями Джузеппе не раз вступали в перепалки, питая друг к другу искреннюю ненависть. А когда волею драматических обстоятельств эту парочку забросило на пустынный остров без надежды на возвращение к цивилизации - пиши пропало!

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Страна
Италия, Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Унесенные»