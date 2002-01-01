Унесенные (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
Если Робинзон и Пятница жили на необитаемом острове душа в душу, то богатой дамочке Эмбер Лейтон и простому матросу Джузеппе повезло меньше. Еще на борту яхты стервозная Эмбер и одержимый революционными идеями Джузеппе не раз вступали в перепалки, питая друг к другу искреннюю ненависть. А когда волею драматических обстоятельств эту парочку забросило на пустынный остров без надежды на возвращение к цивилизации - пиши пропало!
Унесенные смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИталия, Великобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актриса
Мадонна
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- МБАктёр
Майкл
Битти
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- ДТАктёр
Дэвид
Торнтон
- ЙВАктёр
Йорго
Воягис
- РПАктёр
Рикардо
Перна
- АДАктёр
Адриано
Джаннини
- ДЯАктёр
Джордж
Ясуми
- Сценарист
Гай
Ричи
- ЛВСценарист
Лина
Вертмюллер
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- Продюсер
Адам
Болинг
- ДРПродюсер
Дэвид
Рейд
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- МККомпозитор
Мишель
Коломбье