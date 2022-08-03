Умереть заново (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Dead Again
Триллер, Драма103 мин18+
О фильме
Майк Чeрч — частный детектив из Лос-Анджелеса, специализирующийся на розыске пропавших людей. Он занимается делом молодой девушки, которую он зовeт Грейс. У девушки амнезия и она ничего не помнит из своего прошлого. Еe постоянно мучают кошмары, в которых пианистку конца 1940-х Маргарет Штраусс ножницами убивает еe муж Роман Штраусс. В ходе расследования Чeрч обращается за помощью к Франклину Мэдсону, торговцу антиквариатом. С помощью гипноза они надеются докопаться до истины.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актриса
Эмма
Томпсон
- ЛХАктриса
Луис
Холл
- РИАктёр
Ричард
Истон
- ДААктриса
Джо
Андерсон
- ПМАктёр
Патрик
Монтесдеока
- РКАктёр
Рэймонд
Крус
- Актёр
Робин
Уильямс
- УНАктёр
Уэйн
Найт
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- Продюсер
Линдсэй
Доран
- ДФПродюсер
Деннис
Фельдман
- Продюсер
Сидни
Поллак
- СЗХудожник
Сидни
З. Литуэк
- ФДХудожница
Филлис
Долтон
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл