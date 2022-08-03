Умереть заново (фильм, 1991) смотреть онлайн

Майк Чeрч — частный детектив из Лос-Анджелеса, специализирующийся на розыске пропавших людей. Он занимается делом молодой девушки, которую он зовeт Грейс. У девушки амнезия и она ничего не помнит из своего прошлого. Еe постоянно мучают кошмары, в которых пианистку конца 1940-х Маргарет Штраусс ножницами убивает еe муж Роман Штраусс. В ходе расследования Чeрч обращается за помощью к Франклину Мэдсону, торговцу антиквариатом. С помощью гипноза они надеются докопаться до истины.

