Эксцентричная комедия Брайана Роббинса «Уловки Норбита» — фильм 2007 года, в котором Эдди Мерфи играет несколько ролей, превращая историю застенчивого мужчины в череду абсурдных и смешных ситуаций.



Норбит — робкий парень, выросший в сиротском приюте под присмотром сурового, но мудрого мистера Вонга. Женитьба на Распьюше — громогласной и властной женщине, которая контролирует каждый его шаг — меняет жизнь Норбита. К сожалению, не к лучшему. Мужчина практически смирился с судьбой, но внезапно в город возвращается его детская любовь — Кейт. Норбит понимает, что шанс стать счастливым не потерян, но для этого придется найти в себе мужество противостоять Распьюше и ее братьям — местным головорезам.



Фильм «Уловки Норбита» понравится зрителям, которые любят легкие, беззастенчиво гротескные комедии. Но вместе с тем это хороший повод вспомнить, что самый тихий человек может изменить жизнь, если понимает, ради кого или чего борется.

