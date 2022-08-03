Уловки Норбита (фильм, 2007) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эксцентричная комедия Брайана Роббинса «Уловки Норбита» — фильм 2007 года, в котором Эдди Мерфи играет несколько ролей, превращая историю застенчивого мужчины в череду абсурдных и смешных ситуаций.
Норбит — робкий парень, выросший в сиротском приюте под присмотром сурового, но мудрого мистера Вонга. Женитьба на Распьюше — громогласной и властной женщине, которая контролирует каждый его шаг — меняет жизнь Норбита. К сожалению, не к лучшему. Мужчина практически смирился с судьбой, но внезапно в город возвращается его детская любовь — Кейт. Норбит понимает, что шанс стать счастливым не потерян, но для этого придется найти в себе мужество противостоять Распьюше и ее братьям — местным головорезам.
Фильм «Уловки Норбита» понравится зрителям, которые любят легкие, беззастенчиво гротескные комедии. Но вместе с тем это хороший повод вспомнить, что самый тихий человек может изменить жизнь, если понимает, ради кого или чего борется.
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Роббинс
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Терри
Крюс
- КПАктёр
Клифтон
Пауэлл
- ЛСАктёр
Лестер
Спейт
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- Актёр
Эдди
Гриффин
- КУАктёр
Кэтт
Уильямс
- ФЛАктёр
Флойд
Левайн
- ЭРАктёр
Энтони
Расселл
- Сценарист
Эдди
Мерфи
- ЧМСценарист
Чарли
Мёрфи
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Эдди
Мерфи
- Продюсер
Брайан
Роббинс
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ПМАктёр дубляжа
Пётр
Маркин
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ДКОператор
Дж.
Кларк Мэтис
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман