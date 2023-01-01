Улицы в огне (фильм, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Банда жестоких байкеров похищает прямо с концерта популярную рок-диву. Бывший кавалер певицы по имени Том Коди соглашается вернуть девушку и объявляет войну злодеям-мотоциклистам.



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