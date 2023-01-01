Улицы в огне (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Streets of Fire
Боевики, Триллеры89 мин18+
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Сюжет
Банда жестоких байкеров похищает прямо с концерта популярную рок-диву. Бывший кавалер певицы по имени Том Коди соглашается вернуть девушку и объявляет войну злодеям-мотоциклистам.
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6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- УХРежиссёр
Уолтер
Хилл
- МПАктёр
Майкл
Паре
- Актриса
Дайан
Лэйн
- РМАктёр
Рик
Морэнис
- ЭМАктриса
Эми
Мэдиган
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ДВАктриса
Дебора
Ван Валкенберг
- РЛАктёр
Ричард
Лосон
- РРАктёр
Рик
Россович
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ЛВАктёр
Ли
Винг
- УХСценарист
Уолтер
Хилл
- ЛГСценарист
Ларри
Гросс
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- МВПродюсер
Мэй
Вудс
- ДАХудожник
Джеймс
Аллен
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- ДКМонтажёр
Джеймс
Коблентц
- ФАМонтажёр
Фриман
А. Дейвис
- МРМонтажёр
Майкл
Риппс
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ЭЛОператор
Эндрю
Ласло
- РККомпозитор
Рай
Кудер