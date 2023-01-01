Улицы в огне
Wink
Фильмы
Улицы в огне

Улицы в огне (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Streets of Fire
Боевики, Триллеры89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Банда жестоких байкеров похищает прямо с концерта популярную рок-диву. Бывший кавалер певицы по имени Том Коди соглашается вернуть девушку и объявляет войну злодеям-мотоциклистам.

Улицы в огне смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Улицы в огне»

Всё