Удачи, Чак! (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Довольный жизнью молодой дантист обнаруживает удивительную вещь — любая девушка после встреч с ним буквально на следующий день находит себе идеального спутника жизни. Главного героя вполне устраивает такая ситуация — никаких, понимаешь, обязательств и шумных разрывов. Разумеется, ситуаци�я в корне меняется, когда он находит свою половинку.



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