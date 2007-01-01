Удачи, Чак!
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Удачи, Чак!

Удачи, Чак! (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.42007, Good Luck Chuck
Мелодрамы, Комедии97 мин18+

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Сюжет

Довольный жизнью молодой дантист обнаруживает удивительную вещь — любая девушка после встреч с ним буквально на следующий день находит себе идеального спутника жизни. Главного героя вполне устраивает такая ситуация — никаких, понимаешь, обязательств и шумных разрывов. Разумеется, ситуация в корне меняется, когда он находит свою половинку.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удачи, Чак!»

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