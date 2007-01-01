Удачи, Чак! (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.42007, Good Luck Chuck
Мелодрамы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Довольный жизнью молодой дантист обнаруживает удивительную вещь — любая девушка после встреч с ним буквально на следующий день находит себе идеального спутника жизни. Главного героя вполне устраивает такая ситуация — никаких, понимаешь, обязательств и шумных разрывов. Разумеется, ситуаци�я в корне меняется, когда он находит свою половинку.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Марк
Хелфрич
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Дейн
Кук
- Актёр
Дэн
Фоглер
- КПАктёр
Коннор
Прайс
- ТДАктёр
Трой
Джентиле
- ММАктриса
Маккензи
Моуат
- СПАктриса
Саша
Питерс
- КФАктриса
Кэролайн
Форд
- ЧСАктриса
Челан
Симмонс
- НМАктриса
Натали
Моррис
- ДССценарист
Джош
Столберг
- СГСценарист
Стив
Гленн
- МКПродюсер
Майк
Карц
- Продюсер
Бэрри
Кац
- БФПродюсер
Брайан
Фолк-Вейсс
- ТЕПродюсер
Трэйси
Е. Эдмондс
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ТКХудожница
Триш
Китинг
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман