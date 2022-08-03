Ученик экзорциста
Wink
Фильмы
Ученик экзорциста
7.02021, The Seventh Day
Ужасы, Детектив83 мин18+

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Ученик экзорциста (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Мир охвачен эпидемией одержимости. Ученики школы экзорцистов в Новом Орлеане не справляются с наплывом бесноватых. Молодой священник, проходящий практику в этом необычным учебном заведении, пытается разобраться, в чем же дело. Его наставником становится бывалый экзорцист, впервые столкнувшийся с демонами еще в 90-е. Сумеют ли эти двое побороть потустороннее зло?

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ученик экзорциста»