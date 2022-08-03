7.02021, The Seventh Day
Ужасы, Детектив83 мин18+
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Ученик экзорциста (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Мир охвачен эпидемией одержимости. Ученики школы экзорцистов в Новом Орлеане не справляются с наплывом бесноватых. Молодой священник, проходящий практику в этом необычным учебном заведении, пытается разобраться, в чем же дело. Его наставником становится бывалый экзорцист, впервые столкнувшийся с демонами еще в 90-е. Сумеют ли эти двое побороть потустороннее зло?
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Актёр
Гай
Пирс
- ВДАктёр
Вадхир
Дербес
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- БДАктёр
Брэйди
Дженнесс
- РБАктриса
Робин
Бартлетт
- Актёр
Кит
Дэвид
- КГАктёр
Крис
Галуст
- АУАктёр
Акорье
Уайт
- ТРАктёр
Тристан
Риггс
- ХФАктёр
Хит
Фриман
- ЧДПродюсер
Челси
Девенпорт
- Продюсер
Николя
Картье
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЭГХудожник
Эллиотт
Гилберт
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье