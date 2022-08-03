Мир охвачен эпидемией одержимости. Ученики школы экзорцистов в Новом Орлеане не справляются с наплывом бесноватых. Молодой священник, проходящий практику в этом необычным учебном заведении, пытается разобраться, в чем же дело. Его наставником становится бывалый экзорцист, впервые столкнувшийся с демонами еще в 90-е. Сумеют ли эти двое побороть потустороннее зло?

