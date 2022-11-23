Фильм «Ты не ты» (2014) — проникновенная, эмоционально напряженная драма от режиссера Джорджа С. Вольфа, которая никого не оставит равнодушным. Несмотря на всю драматичность сюжета, фильм «Ты не ты» получился жизнеутверждающим, он учит нас оптимизму, стойкости и неуемной любви к жизни. Особо стоит отметить потрясающую игру обладательницу премии «Оскар» Хилари Суонк, которая мастерски воплотила образ неизлечимо больной женщины. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Ты не ты» в хорошем качестве.



Жизнь тридцатипятилетней Кейт рушится в одночасье — врачи диагностируют у нее неизлечимое заболевание, которое быстро прогрессирует и сопровождается параличом и полной атрофией мышц. Спустя полтора года красивая, успешная и самодостаточная Кейт превращается в беспомощную, морально сломленную пленницу, заключенную в собственном теле. Уставшая быть обузой для собственного супруга, Кейт нанимает сиделку, молодую, взбалмошную студентку колледжа, Бек. Эта беспечная, живущая одним днем, девушка помогает Кейт найти в себе силы жить дальше и не сдаваться. Бек не просто ухаживает за беспомощной больной, она становится руками и голосом Кейт и оказывает ей такую моральную поддержку, на которую оказались не способны ни муж, ни мать. Рекомендуем смотреть онлайн фильм «Ты не ты» в хорошем качестве на нашем сайте.

