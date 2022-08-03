Тусовщики (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Swingers
Драма, Комедия92 мин18+
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О фильме
Майк Смит полгода назад расстался с возлюбленной, чтобы двинуться в Голливуд. Он никак не может найти себе новую подружку. Он продолжает поиски, бродя по улицам, заходя в ночные клубы, наполненные свингом, и в конце концов знакомится с парнями, которые дают ему советы, как наладить свою жизнь.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Даг
Лайман
- Актёр
Джон
Фавро
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Рон
Ливингстон
- ПВАктёр
Патрик
Ван Хорн
- АДАктёр
Алекс
Десерт
- Актриса
Хизер
Грэм
- ДМАктриса
Дина
Мартин
- ККАктриса
Кэтрин
Кендалл
- БЛАктриса
Брук
Лэнгтон
- БЛАктриса
Блейк
Линдсли
- Сценарист
Джон
Фавро
- ВСПродюсер
Виктор
Симпкинс
- Продюсер
Джон
Фавро
- НЛПродюсер
Николь
ЛаЛоджия
- АЛПродюсер
Аврам
Людвиг
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- Оператор
Даг
Лайман