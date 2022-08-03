Тусовщики
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Тусовщики

Тусовщики (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Swingers
Драма, Комедия92 мин18+

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О фильме

Майк Смит полгода назад расстался с возлюбленной, чтобы двинуться в Голливуд. Он никак не может найти себе новую подружку. Он продолжает поиски, бродя по улицам, заходя в ночные клубы, наполненные свингом, и в конце концов знакомится с парнями, которые дают ему советы, как наладить свою жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тусовщики»