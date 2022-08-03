Тусовщики (фильм, 1996) смотреть онлайн

Майк Смит полгода назад расстался с возлюбленной, чтобы двинуться в Голливуд. Он никак не может найти себе новую подружку. Он продолжает поиски, бродя по улицам, заходя в ночные клубы, наполненные свингом, и в конце концов знакомится с парнями, которые дают ему советы, как наладить свою жизнь.

