Компания студентов решила провести каникулы, путешествуя по Бразилии. Экзотические пейзажи, красивые животные, интересные встречи — ничто не предвещало беды. Неожиданно у затерянного острова близ бразильского побережья их автобус терпит крушение, и молодые люди остаются один на один с джунглями. Труднопроходимые тропические леса хранят свои секреты. Туристы становятся жертвами кровавых экспериментов засекреченной военной группы.

