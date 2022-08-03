Туристас (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Туристас
Ужасы, Триллер89 мин18+
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О фильме
Компания студентов решила провести каникулы, путешествуя по Бразилии. Экзотические пейзажи, красивые животные, интересные встречи — ничто не предвещало беды. Неожиданно у затерянного острова близ бразильского побережья их автобус терпит крушение, и молодые люди остаются один на один с джунглями. Труднопроходимые тропические леса хранят свои секреты. Туристы становятся жертвами кровавых экспериментов засекреченной военной группы.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Стокуэлл
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- Актриса
Оливия
Уайлд
- ДААктёр
Десмонд
Аскью
- БГАктриса
Бо
Гарретт
- МБАктёр
Макс
Браун
- АСАктёр
Аглес
Стайб
- МЛАктёр
Мигель
Лунарди
- ХСАктёр
Хорхе
Со
- КААктриса
Кристиани
Апарекида
- МРСценарист
Майкл
Росс
- Продюсер
Марк
Бутан
- РСПродюсер
Роберт
Скотт Штейндорфф
- ДСПродюсер
Джон
Стокуэлл
- БДПродюсер
Бо
Дзенга
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- БСХудожница
Биа
Сальгадо
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман