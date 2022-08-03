Туристас
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Туристас (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Туристас
Ужасы, Триллер89 мин18+

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О фильме

Компания студентов решила провести каникулы, путешествуя по Бразилии. Экзотические пейзажи, красивые животные, интересные встречи — ничто не предвещало беды. Неожиданно у затерянного острова близ бразильского побережья их автобус терпит крушение, и молодые люди остаются один на один с джунглями. Труднопроходимые тропические леса хранят свои секреты. Туристы становятся жертвами кровавых экспериментов засекреченной военной группы.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Туристас»