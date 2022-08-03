Цвет ночи
Wink
Фильмы
Цвет ночи

Цвет ночи (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.71994, Color of Night
Триллер, Драма117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Брюс Уиллис в роли нью-йоркского психолога, потерявшего пациентку — она выбросилась в окно прямо во время сеанса. Чтобы прийти в себя, он едет в Лос-Анджелес к своему другу, с которым они вместе учились.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цвет ночи»