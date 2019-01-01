Цепь убийств (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.32019, Kill Chain
Боевики, Триллеры87 мин18+
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Сюжет
Трое незнакомцев не понимают, почему оказались не в том месте и не в то время, но пытаются найти причину того, что их объединяет. Но вместо того, чтоб разобраться в происходящем, вся троица становится участниками кровавого конфликта, последствия которого могут привести к печальным событиям.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb