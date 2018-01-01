Биография

Энджи Сепеда — колумбийская актриса. Родилась в Картахене, Колумбия, 2 августа 1974 года. Полное имя актрисы — Анхелика Мария Сепеда. Она росла с матерью и старшими сестрами, одна из которых — актриса и модель Лорна Пас. После школы Энджи переехала в столицу Колумбии — Боготу, где окончила актерские курсы. Ее карьера началась со съемок в рекламных роликах и эпизодических ролей в телесериалах, а первой заметной работой стала роль Хуаны Валентины в сериале «Пят Хуан» в 1997 году. Энджи Сепеда сыграла главную роль в сериале «Лус-Мария», затем последовали съемки в таких проектах, как «Чертенок», «Защищенные», «Ночь в старой Мексике», «Девственница», «Комната 104», «Цепь убийств», «Вне себя» и другие. В 2021 году Энджи озвучила Джульетту Мадригаль в мультфильме «Энканто».