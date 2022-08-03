Центурион (фильм, 2010) смотреть онлайн

Действие разворачивается в 117 году нашей эры. Главный герой — Квинтус Диас — единственный человек, уцелевший после налeта пиктов на пограничную римскую крепость. Вместе с легендарным Девятым легионом он отправляется на север, чтобы стереть уничтожить пиктов и их предводителя, Горлакона.

