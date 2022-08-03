Центурион (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Centurion
Боевик93 мин18+
О фильме
Действие разворачивается в 117 году нашей эры. Главный герой — Квинтус Диас — единственный человек, уцелевший после налeта пиктов на пограничную римскую крепость. Вместе с легендарным Девятым легионом он отправляется на север, чтобы стереть уничтожить пиктов и их предводителя, Горлакона.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НМРежиссёр
Нил
Маршалл
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актриса
Ольга
Куриленко
- НКАктёр
Ноэль
Кларк
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- ДЛАктёр
Димитрий
Леонидас
- Актёр
Риз
Ахмед
- ПФАктёр
Пол
Фримен
- АКАктриса
Аксель
Кэролин
- НМСценарист
Нил
Маршалл
- ККПродюсер
Кристиан
Колсон
- РДПродюсер
Роберт
Джонс
- ФИПродюсер
Франсуа
Ивернель
- ИМПродюсер
Ивана
МакКиннон
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕИАктриса дубляжа
Екатерина
Ишимцева
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери