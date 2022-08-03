Ценности семейки Аддамс (фильм, 1993) смотреть онлайн

Иногда нас могут объединять самые странные традиции. «Ценности семейки Аддамс» — фильм об эксцентричной семье, где любовь и причуды сливаются в уникальную динамику. Фэнтезийная комедия о том, что даже мрак может окутать уютом, если в доме живет любовь.



У Гомеса и Мортиши рождается сын, и они нанимают для новорожденного няню. Соблазненная богатством дяди Фестера, женщина влюбляет Гомеса в себя и плетет интриги против Аддамсов. Уэнсди, заподозрив неладное, начинает слежку за няней. Но вскоре ее с братом Пагсли отправляют в детский лагерь, что усложняет борьбу с отвратительной соблазнительницей. Сможет ли семейство Аддамс доказать, что их ценности способны превзойти любые козни?



«Ценности семейки Аддамс» 1993 года отличается мрачной теплотой и готическим юмором, подчеркивая силу семейной сплоченности. Странности и преданность здесь становятся опорой в борьбе против невзгод, а члены семейства принимают друг друга со всеми «недостатками».

