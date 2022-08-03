Ценности семейки Аддамс (фильм, 1993) смотреть онлайн
О фильме
Иногда нас могут объединять самые странные традиции. «Ценности семейки Аддамс» — фильм об эксцентричной семье, где любовь и причуды сливаются в уникальную динамику. Фэнтезийная комедия о том, что даже мрак может окутать уютом, если в доме живет любовь.
У Гомеса и Мортиши рождается сын, и они нанимают для новорожденного няню. Соблазненная богатством дяди Фестера, женщина влюбляет Гомеса в себя и плетет интриги против Аддамсов. Уэнсди, заподозрив неладное, начинает слежку за няней. Но вскоре ее с братом Пагсли отправляют в детский лагерь, что усложняет борьбу с отвратительной соблазнительницей. Сможет ли семейство Аддамс доказать, что их ценности способны превзойти любые козни?
«Ценности семейки Аддамс» 1993 года отличается мрачной теплотой и готическим юмором, подчеркивая силу семейной сплоченности. Странности и преданность здесь становятся опорой в борьбе против невзгод, а члены семейства принимают друг друга со всеми «недостатками».
- Режиссёр
Барри
Зонненфельд
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- Актёр
Рауль
Хулиа
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- Актриса
Кристина
Риччи
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- ДУАктёр
Джимми
Уоркмэн
- КХАктриса
Кейтлин
Хупер
- КХАктриса
Кристен
Хупер
- КСАктёр
Карел
Стрёйкен
- ПРСценарист
Пол
Рудник
- ЧАСценарист
Чарльз
Аддамс
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Дэвид
Никсей
- СРПродюсер
Сьюзан
Ринго
- ТВХудожница
Теони
В. Элдридж
- ММХудожник
Марвин
Марч
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- ДПОператор
Дональд
Питермен
- МШКомпозитор
Марк
Шейман