Wink
Детям
Трое на острове
Актёры и съёмочная группа фильма «Трое на острове»

Актёры и съёмочная группа фильма «Трое на острове»

Режиссёры

Юрий Прытков

Юрий Прытков

Режиссёр

Актёры

Татьяна Шатилова

Татьяна Шатилова

АктрисаБоря
Людмила Гнилова

Людмила Гнилова

АктрисаМила
Надежда Подъяпольская

Надежда Подъяпольская

АктрисаЮра
Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

Актёркапитан Рыжий пёс
Николай Караченцов

Николай Караченцов

Актёрпират Кошачий зуб
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

Актёродноглазый пират

Сценаристы

Генрих Сапгир

Генрих Сапгир

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Монтажёры

Галина Смирнова

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

Евгений Птичкин

Евгений Птичкин

Композитор