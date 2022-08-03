Три тополя на Плющихе (фильм, 1968) смотреть онлайн
1968, Три тополя на Плющихе
Мелодрама75 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Великая мелодрама Татьяны Лиозновой в отреставрированной цветной версии. Деревенская красавица Нюра приезжает в Москву торговать домашней ветчиной и знакомится с интеллигентным таксистом Сашей. Он так не похож на сурового мужа героини, но семейный долг берет верх над нахлынувшим чувством.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ТЛРежиссёр
Татьяна
Лиознова
- Актриса
Татьяна
Доронина
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- Актриса
Алевтина
Румянцева
- НСАктёр
Николай
Смирнов
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ХЛАктёр
Хикмат
Латыпов
- ВПАктёр
Валентин
Печников
- АВАктриса
Анна
Волгина
- АБСценарист
Александр
Борщаговский
- МКПродюсер
Михаил
Капустин
- ПКОператор
Петр
Катаев
- АПКомпозитор
Александра
Пахмутова