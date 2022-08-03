Великая мелодрама Татьяны Лиозновой в отреставрированной цветной версии. Деревенская красавица Нюра приезжает в Москву торговать домашней ветчиной и знакомится с интеллигентным таксистом Сашей. Он так не похож на сурового мужа героини, но семейный долг берет верх над нахлынувшим чувством.

