Три тополя на Плющихе
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Три тополя на Плющихе

Три тополя на Плющихе (фильм, 1968) смотреть онлайн

1968, Три тополя на Плющихе
Мелодрама75 мин12+

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О фильме

Великая мелодрама Татьяны Лиозновой в отреставрированной цветной версии. Деревенская красавица Нюра приезжает в Москву торговать домашней ветчиной и знакомится с интеллигентным таксистом Сашей. Он так не похож на сурового мужа героини, но семейный долг берет верх над нахлынувшим чувством.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb