Три секунды (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Согласится ли преступник выйти из тюрьмы, чтобы снова туда вернуться? Криминальный триллер с Розамунд Пайк и Аной де Армас.
Питер Кослоу — американский поляк; однажды, случайно совершив убийство, защищая жену, он попадает в тюрьму. Ему грозит двадцать лет, но ФБР предлагает Питеру сделку: выйти на свободу и стать информатором. Кослоу должен втереться в доверие к главарю польских наркодилеров Климеку. В течение четырех лет парень собирает информацию, но во время очередной сделки по продаже наркотиков Питер пересекается с полицейским под прикрытием. Ему приходится убить копа, чтобы не выдать себя. ФБР вынуждены прикрыть своего агента, а тем временем нужды следствия и сам Климек требуют, чтобы Кослоу вернулся в тюрьму и стал связующим звеном для наркоторговцев.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
- АДРежиссёр
Андреа
Ди Стефано
- Актёр
Юэль
Киннаман
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актёр
Коммон
- Актриса
Ана
де Армас
- ДКАктриса
Джоанна
Качиньска
- ЭДАктёр
Эдвин
Де Ла Рента
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- КМАктриса
Карма
Мейер
- МКСценарист
Мэтт
Кук
- Сценарист
Роуэн
Жоффе
- АДСценарист
Андреа
Ди Стефано
- АРСценарист
Андерс
Рослунд
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ЛААктриса дубляжа
Людмила
Ардельян
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- ВЛАктриса дубляжа
Вероника
Лукьяненко
- ДКОператор
Дэниэл
Кац