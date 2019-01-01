Три секунды (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Согласится ли преступник выйти из тюрьмы, чтобы снова туда вернуться? Криминальный триллер с Розамунд Пайк и Аной де Армас.



Питер Кослоу — американский поляк; однажды, случайно совершив убийство, защищая жену, он попадает в тюрьму. Ему грозит двадцать лет, но ФБР предлагает Питеру сделку: выйти на свободу и стать информатором. Кослоу должен втереться в доверие к главарю польских наркодилеров Климеку. В течение четырех лет парень собирает информацию, но во время очередной сделки по продаже наркотиков Питер пересекается с полицейским под прикрытием. Ему приходится убить копа, чтобы не выдать себя. ФБР вынуждены прикрыть своего агента, а тем временем нужды следствия и сам Климек требуют, чтобы Кослоу вернулся в тюрьму и стал связующим звеном для наркоторговцев.



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