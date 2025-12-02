Фильм Три богатыря и свет клином
О фильме
Мультфильм «Три богатыря и свет клином» (2025) — новая часть культовой серии, знакомой зрителям с начала 2000-х. Отличный повод вновь окунуться в волшебный мир русских былин в кино.
На этот раз жизнь героев омрачена не столько внешними давними врагами, сколько загадочным природным феноменом: на Русь надвигается огромная туча неизвестной природы, угрожающая навсегда затмить солнце и лишить землю тепла и света. В то время как богатыри готовятся к рождению богатырского потомства, им снова придется оставить свои личные дела и объединить силы, чтобы спасти княжество от гибели, противостоять злодею Колывану и защитить родную землю.
Фильм стоит посмотреть тем, кто вырос на «Трех богатырях», любит русские легенды и хочет показать их детям — это семейное, добронравное и добродушное приключение. А также тем, кто просто любит добрые мультфильмы с юмором, дружбой и героизмом — «Три богатыря и свет клином» может быть хорошим выбором на зимние праздники. Билеты в кино вы можете приобрести, перейдя по ссылке со страницы Wink на сайт партнера Яндекс Афиша.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
- ДШРежиссёр
Дарина
Шмидт
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АБАктриса
Алиса
Боярская
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- АБСценарист
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев