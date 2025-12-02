Мультфильм «Три богатыря и свет клином» (2025) — новая часть культовой серии, знакомой зрителям с начала 2000-х. Отличный повод вновь окунуться в волшебный мир русских былин в кино.



На этот раз жизнь героев омрачена не столько внешними давними врагами, сколько загадочным природным феноменом: на Русь надвигается огромная туча неизвестной природы, угрожающая навсегда затмить солнце и лишить землю тепла и света. В то время как богатыри готовятся к рождению богатырского потомства, им снова придется оставить свои личные дела и объединить силы, чтобы спасти княжество от гибели, противостоять злодею Колывану и защитить родную землю.



Фильм стоит посмотреть тем, кто вырос на «Трех богатырях», любит русские легенды и хочет показать их детям — это семейное, добронравное и добродушное приключение. А также тем, кто просто любит добрые мультфильмы с юмором, дружбой и героизмом — «Три богатыря и свет клином» может быть хорошим выбором на зимние праздники. Билеты в кино вы можете приобрести, перейдя по ссылке со страницы Wink на сайт партнера Яндекс Афиша.

