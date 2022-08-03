Тревожный вызов (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Call
Триллер, Криминал90 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актёр
Моррис
Честнат
- Актёр
Майкл
Эклунд
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- ДОАктёр
Дэвид
Отунга
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- ХСАктёр
Хосе
Суньига
- РМАктриса
Рома
Маффиа
- ЭТАктриса
Эви
Томпсон
- РДСценарист
Ричард
Д’Овидио
- ДБСценарист
Джон
Бокенкамп
- МАПродюсер
Майкл
А. Хелфант
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ТЯОператор
Том
Яцко
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни