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Тревожный вызов

Тревожный вызов (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Call
Триллер, Криминал90 мин18+

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О фильме

Фильм расскажет про оператора колл-центра 911, куда поступает звонок от девочки-подростка, ставшей жертвой маньяка. Героине предстоит столкнуться со своими кошмарами, чтобы спасти девушку.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тревожный вызов»