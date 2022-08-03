Тренер Картер
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Тренер Картер

Тренер Картер (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.32005, Coach Carter
Драма, Спортивный130 мин18+

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О фильме

Спортивная драма «Тренер Картер» 2005 года — фильм о том, что победы на спортивной площадке ничего не стоят, если команда проигрывает в жизни.

Кен Картер возвращается в родную школу в Ричмонде и становится тренером баскетбольной команды. Его подопечные привыкли жить без правил, но Кен строго требует посещать все тренировки, носить рубашки и галстуки, а также уважительно общаться со старшими. Игроки сначала сопротивляются, но команда начинает выигрывать, и кажется, что метод работает. А затем Картер делает шаг, который взрывает город: он ставит учебу выше спортивных результатов и закрывает зал, пока парни не подтянут успеваемость в школе.

Фильм «Тренер Картер» основан на реальных событиях из жизни бизнесмена и бывшего баскетбольного тренера Кена Картера. Если вы ищете спортивное кино о важности дисциплины, картина точно попадет в ваше сердце.

Страна
США, Германия
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тренер Картер»