Тренер Картер (фильм, 2005) смотреть онлайн

Спортивная драма «Тренер Картер» 2005 года — фильм о том, что победы на спортивной площадке ничего не стоят, если команда проигрывает в жизни.



Кен Картер возвращается в родную школу в Ричмонде и становится тренером баскетбольной команды. Его подопечные привыкли жить без правил, но Кен строго требует посещать все тренировки, носить рубашки и галстуки, а также уважительно общаться со старшими. Игроки сначала сопротивляются, но команда начинает выигрывать, и кажется, что метод работает. А затем Картер делает шаг, который взрывает город: он ставит учебу выше спортивных результатов и закрывает зал, пока парни не подтянут успеваемость в школе.



Фильм «Тренер Картер» основан на реальных событиях из жизни бизнесмена и бывшего баскетбольного тренера Кена Картера. Если вы ищете спортивное кино о важности дисциплины, картина точно попадет в ваше сердце.

