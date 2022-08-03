Тренер Картер (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
Спортивная драма «Тренер Картер» 2005 года — фильм о том, что победы на спортивной площадке ничего не стоят, если команда проигрывает в жизни.
Кен Картер возвращается в родную школу в Ричмонде и становится тренером баскетбольной команды. Его подопечные привыкли жить без правил, но Кен строго требует посещать все тренировки, носить рубашки и галстуки, а также уважительно общаться со старшими. Игроки сначала сопротивляются, но команда начинает выигрывать, и кажется, что метод работает. А затем Картер делает шаг, который взрывает город: он ставит учебу выше спортивных результатов и закрывает зал, пока парни не подтянут успеваемость в школе.
Фильм «Тренер Картер» основан на реальных событиях из жизни бизнесмена и бывшего баскетбольного тренера Кена Картера. Если вы ищете спортивное кино о важности дисциплины, картина точно попадет в ваше сердце.
СтранаСША, Германия
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
- ТКРежиссёр
Томас
Картер
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- РБАктёр
Роб
Браун
- РРАктёр
Роберт
Ричард
- Актёр
Рик
Гонсалес
- НГАктёр
Нана
Гбивонио
- ЭТАктёр
Энтвон
Тэннер
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Ашанти
- Актёр
Тексас
Бэттл
- Актриса
Дениз
Дауз
- МШСценарист
Марк
Шван
- ДГСценарист
Джон
Гэйтинс
- ТКПродюсер
Томас
Картер
- ДГПродюсер
Дэвид
Гэйл
- Продюсер
Брайан
Роббинс
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ННХудожница
Нэнси
Най
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- ШМОператор
Шарон
Мейр
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин