Том и Джерри (фильм, 2021) смотреть онлайн

Извечное противостояние мышонка и кота выходит на новый уровень. Комедия «Том и Джерри» — фильм, в котором мультяшные животные живут в мире реальных людей, но по-прежнему сеют хаос и разрушения.



Том переезжает в Нью-Йорк и зарабатывает на жизнь, играя на пианино в Центральном парке. А чтобы больше платили, хитрец притворяется слепым. Джерри же озабочен поисками нового дома и, кажется, находит — он поселяется в дорогом отеле и начинает досаждать его персоналу и гостям. Сотрудница гостиницы Кайла решает, что нанять Тома, чтобы тот прогнал Джерри, — отличная идея. Очевидно, росла девушка на каких-то неправильных мультфильмах.



Если ностальгируете по детству и соскучились по потасовкам двух закадычных друзей, смотреть «Том и Джерри» 2021 года вам будет интересно.

