Том и Джерри (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Извечное противостояние мышонка и кота выходит на новый уровень. Комедия «Том и Джерри» — фильм, в котором мультяшные животные живут в мире реальных людей, но по-прежнему сеют хаос и разрушения.
Том переезжает в Нью-Йорк и зарабатывает на жизнь, играя на пианино в Центральном парке. А чтобы больше платили, хитрец притворяется слепым. Джерри же озабочен поисками нового дома и, кажется, находит — он поселяется в дорогом отеле и начинает досаждать его персоналу и гостям. Сотрудница гостиницы Кайла решает, что нанять Тома, чтобы тот прогнал Джерри, — отличная идея. Очевидно, росла девушка на каких-то неправильных мультфильмах.
Если ностальгируете по детству и соскучились по потасовкам двух закадычных друзей, смотреть «Том и Джерри» 2021 года вам будет интересно.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Майкл
Пенья
- ДБАктёр
Джордан
Болджер
- Актёр
Роб
Делани
- ПФАктриса
Пэтси
Ферран
- ПШАктриса
Паллави
Шарда
- КЖАктёр
Колин
Жост
- СГАктриса
Соми
Гуха
- АЧАктёр
Аджай
Чабра
- ППАктёр
Патрик
Полетти
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- ДБСценарист
Джозеф
Барбера
- КДПродюсер
Кристофер
ДеФариа
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц