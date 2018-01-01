Wink
Детям
Том и Джерри: Возвращение в страну Оз
Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Возвращение в страну Оз»

Режиссёры

Спайк Брандт

Spike Brandt
Режиссёр
Тони Червоне

Tony Cervone
Режиссёр

Актёры

Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаDorothy
Джейсон Александер

Jason Alexander
АктёрMr. Bibb / The Nome King
Эми Луиза Пембертон

Amy Louise Pemberton
АктрисаDorothy (singing) / The Mouse Queen
Джо Аляски

Joe Alaskey
АктёрThe Wizard of Oz / Butch / Droopy
Майкл Гоф

Michael Gough
АктёрThe Scarecrow / Hunk
Роб Полсен

Rob Paulsen
АктёрThe Tin Man / Hickory / Gator
Тодд Стэшвик

Todd Stashwick
АктёрThe Cowardly Lion / Zeke
Фрэнсис Конрой

Frances Conroy
АктрисаAuntie Em / Glinda
Лорейн Ньюмен

Laraine Newman
АктрисаThe Wicked Witch of The West
Стивен Рут

Stephen Root
АктёрUncle Henry

Сценаристы

Пол Дини

Paul Dini
Сценарист
Лаймен Фрэнк Баум

Lyman Frank Baum
Сценарист

Продюсеры

Спайк Брандт

Spike Brandt
Продюсер
Алан Барнетт

Alan Burnett
Продюсер
Тони Червоне

Tony Cervone
Продюсер