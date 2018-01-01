Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Возвращение в страну Оз»

WinkДетямТом и Джерри: Возвращение в страну ОзАктёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Возвращение в страну Оз»
Актёры
АктрисаDorothy
Грэй ГриффинGrey Griffin
АктёрMr. Bibb / The Nome King
Джейсон АлександерJason Alexander
АктрисаDorothy (singing) / The Mouse Queen
Эми Луиза ПембертонAmy Louise Pemberton
АктёрThe Wizard of Oz / Butch / Droopy
Джо АляскиJoe Alaskey
АктёрThe Scarecrow / Hunk
Майкл ГофMichael Gough
АктёрThe Tin Man / Hickory / Gator
Роб ПолсенRob Paulsen
АктёрThe Cowardly Lion / Zeke
Тодд СтэшвикTodd Stashwick
АктрисаAuntie Em / Glinda
Фрэнсис КонройFrances Conroy
АктрисаThe Wicked Witch of The West
Лорейн НьюменLaraine Newman
АктёрUncle Henry