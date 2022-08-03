Том и Джерри: Возвращение в страну Оз (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.02016, Tom & Jerry: Back to Oz
Мультфильм, Семейный77 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Том, Джерри и Дороти возвращаются в Канзас и наводят порядок на семейной ферме. Как вдруг они узнают, что король Ном захватил Изумрудный город и держит в заложниках Глинду и Таффи. Кот, мышь и девочка вновь спешат в страну Оз на помощь друзьям.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СБРежиссёр
Спайк
Брандт
- ТЧРежиссёр
Тони
Червоне
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- ЭЛАктриса
Эми
Луиза Пембертон
- ДААктёр
Джо
Аляски
- МГАктёр
Майкл
Гоф
- РПАктёр
Роб
Полсен
- ТСАктёр
Тодд
Стэшвик
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- ЛНАктриса
Лорейн
Ньюмен
- Актёр
Стивен
Рут
- ПДСценарист
Пол
Дини
- ЛФСценарист
Лаймен
Фрэнк Баум
- СБПродюсер
Спайк
Брандт
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- ТЧПродюсер
Тони
Червоне