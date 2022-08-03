Том и Джерри: Возвращение в страну Оз (фильм, 2016) смотреть онлайн

Том и Джерри: Возвращение в страну Оз
8.02016, Tom & Jerry: Back to Oz
Мультфильм, Семейный77 мин18+

О фильме

Том, Джерри и Дороти возвращаются в Канзас и наводят порядок на семейной ферме. Как вдруг они узнают, что король Ном захватил Изумрудный город и держит в заложниках Глинду и Таффи. Кот, мышь и девочка вновь спешат в страну Оз на помощь друзьям.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Возвращение в страну Оз»