Только во сне (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, In Your Dreams
Мультфильм, Фэнтези18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Однажды юная Стиви иеё младший брат Эллиот, полная её противоположность, находят книгу, вкоторой рассказывается оПесочном человеке. Песочный человек даёт людям сныи может осуществить любую мечту. Вместе дети отправляются вмир снов, чтобы найти этого персонажа изагадать заветное желание—спасти брак родителей исохранить ихсемью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb