Только во сне (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, In Your Dreams
Мультфильм, Фэнтези18+
О фильме
Однажды юная Стиви иеё младший брат Эллиот, полная её противоположность, находят книгу, вкоторой рассказывается оПесочном человеке. Песочный человек даёт людям сныи может осуществить любую мечту. Вместе дети отправляются вмир снов, чтобы найти этого персонажа изагадать заветное желание—спасти брак родителей исохранить ихсемью.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Актриса
Кристин
Милиоти
- СЛАктёр
Симу
Лю
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- Актёр
Омид
Джалили
- ДКАктриса
Джиа
Каридес
- АКАктриса
Алекс
Казарез
- Актёр
Боб
Берген
- МБАктриса
Мэйси
Бенсон
- ЛФАктриса
Лиззи
Фриман
- СМАктёр
Скотт
Менвиль
- СЧАктёр
СонВон
Чо
- КЗАктриса
Кай
Зен
- ММСценарист
Майкл
МакКаллерс
- ТКМонтажёр
Т.М.
Кристофер
- КШМонтажёр
Кен
Шретцман
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни