Тьма (фильм, 2002) смотреть онлайн

Иногда, чтобы добиться желаемого, нужно подождать… 40 лет. Фильм «Тьма» — мистический хоррор о доме, в котором скрыто древнее зло.



Семья вместе с двумя детьми переезжает из США в Испанию и поселяется в старом особняке неподалеку от Барселоны. Вскоре дети замечают, что в доме творится что-то странное: мерцает свет, вещи перемещаются сами собой, на стенах появляются пугающие тени. Глава семейства Марк все больше теряет рассудок, и его дочь, пытаясь узнать правду, выясняет, что 40 лет назад в особняке проводился кровавый ритуал: культисты намеревались убить несколько детей, чтобы пробудить тьму. Однако они так и не сумели завершить обряд, и вот, спустя десятилетия, зло жаждет закончить начатое и выбирает новую жертву.



Смотреть фильм «Тьма» будет интересно зрителям, которые ценят хорроры с саспенсом: напряжение в картине нарастает с каждой секундой, а зло ощущается почти физически.



