Тьма (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме
Иногда, чтобы добиться желаемого, нужно подождать… 40 лет. Фильм «Тьма» — мистический хоррор о доме, в котором скрыто древнее зло.
Семья вместе с двумя детьми переезжает из США в Испанию и поселяется в старом особняке неподалеку от Барселоны. Вскоре дети замечают, что в доме творится что-то странное: мерцает свет, вещи перемещаются сами собой, на стенах появляются пугающие тени. Глава семейства Марк все больше теряет рассудок, и его дочь, пытаясь узнать правду, выясняет, что 40 лет назад в особняке проводился кровавый ритуал: культисты намеревались убить несколько детей, чтобы пробудить тьму. Однако они так и не сумели завершить обряд, и вот, спустя десятилетия, зло жаждет закончить начатое и выбирает новую жертву.
Смотреть фильм «Тьма» будет интересно зрителям, которые ценят хорроры с саспенсом: напряжение в картине нарастает с каждой секундой, а зло ощущается почти физически.
Рейтинг
- ЖБРежиссёр
Жауме
Балагеро
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- АПАктриса
Анна
Пэкуин
- СЭАктёр
Стефан
Энквист
- КСАктёр
Крэйг
Стивенсон
- Актриса
Лена
Олин
- ПФАктриса
Паула
Фернандез
- ФРАктёр
Ферми
Рейчак
- ФПАктёр
Франсеск
Пахес
- ФМАктёр
Феле
Мартинес
- Актёр
Иэн
Глен
- ФдСценарист
Фернандо
де Фелипе
- МТСценарист
Мигель
Техада-Флорес
- ЖБСценарист
Жауме
Балагеро
- ГДПродюсер
Гай
Дж. Лоутен
- ХФПродюсер
Хулио
Фернандес
- ТГПродюсер
Тереса
Гефаэль
- Продюсер
Карлос
Фернандес
- СШХудожница
Сильвия
Штайнбрехт
- ЛМХудожник
Льоренс
Микель
- ДЧХудожница
Дебора
Чэмберс
- ЭАХудожница
Эва
Аррече
- ЛдМонтажёр
Луис
де ла Мадрид
- КККомпозитор
Карлес
Касес