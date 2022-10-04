Тибра (фильм, 2022) смотреть онлайн

Затравленная девочка-альбинос влюбляется в парня, которого подозревают в похищении, – в мистическом триллере с Анной Пересильд в главной роли. В поселке, где все друг друга знают и у каждого есть прозвище, пропадает юная Катя Зайка. Разбираться в исчезновении приезжает следовательница Воронина из города, и ее главным подозреваемым становится местный парень Леша Шуруп. Однако тринадцатилетняя Лиза Мука, получившая свое прозвище из-за бледной кожи и белоснежных волос, считает, что Катю украло потустороннее существо Тибра, которое «тибрит» детей и делает из них кукол.

