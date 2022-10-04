Тибра (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Затравленная девочка-альбинос влюбляется в парня, которого подозревают в похищении, – в мистическом триллере с Анной Пересильд в главной роли. В поселке, где все друг друга знают и у каждого есть прозвище, пропадает юная Катя Зайка. Разбираться в исчезновении приезжает следовательница Воронина из города, и ее главным подозреваемым становится местный парень Леша Шуруп. Однако тринадцатилетняя Лиза Мука, получившая свое прозвище из-за бледной кожи и белоснежных волос, считает, что Катю украло потустороннее существо Тибра, которое «тибрит» детей и делает из них кукол.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АГРежиссёр
Анна
Гороян
- Актриса
Анна
Пересильд
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Артём
Быстров
- ВСАктриса
Василиса
Савкина
- АПАктриса
Александра
Пузанова
- Актёр
Влад
Коноплёв
- ОКАктриса
Ольга
Калашникова
- Актёр
Евгений
Санников
- Актриса
Марина
Васильева
- Актёр
Федор
Федосеев
- ДКСценарист
Дарья
Кукшанова
- АГСценарист
Анна
Гороян
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ОДПродюсер
Ольга
Данова
- АИПродюсер
Александр
Ильин
- МТПродюсер
Михаил
Ткаченко
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ВММонтажёр
Владимир
Марков
- АКОператор
Александр
Кузнецов