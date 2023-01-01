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TheatreHD: Добрый человек из Сезуана
Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Добрый человек из Сезуана»

Актёры и съёмочная группа фильма «TheatreHD: Добрый человек из Сезуана»

Режиссёры

Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

Режиссёр

Актёры

Александра Урсуляк

Александра Урсуляк

АктрисаШен Те / Шуй Та
Александр Арсентьев

Александр Арсентьев

АктёрЯнг Сун
Александр Матросов

Александр Матросов

АктёрВанг
Вера Воронкова

Вера Воронкова

Актрисагоспожа Янг
Андрей Сухов

Андрей Сухов

АктёрШу Фу
Анастасия Лебедева

Анастасия Лебедева

АктрисаБоги
Наталья Рева

Наталья Рева

Актрисагоспожа Шин
Анна Бегунова

Анна Бегунова

Актрисастаруха
Александр Дмитриев

Александр Дмитриев

АктёрЛинь То
Алексей Рахманов

Алексей Рахманов

Актёрполицейский

Сценаристы

Бертольт Брехт

Бертольт Брехт

Bertolt Brecht
Сценарист

Художники

Александр Шишкин

Александр Шишкин

Художник

Композиторы

Пауль Дессау

Пауль Дессау

Paul Dessau
Композитор