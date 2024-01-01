Сюжет

Театральная постановка в киноформате от режиссера Юрия Бутусова. «Добрый человек из Сезуана» — притча с китайским колоритом о том, что благими намерениями можно вымостить дорогу в ад не только для окружающих, но и для себя самого. «Золотая маска» за уникальный сценический язык и «Событие сез�она» по версии жюри Премии им. Станиславского.



Падшая женщина по имени Шен Те, отличающаяся добрым сердцем и наивным нравом, неожиданно получает дар богов и обретает богатство. Она открывает табачную лавку, чтобы, наконец, начать новую жизнь, однако доброта, благодаря которой Шен Те получила шанс на искупление, губит все. Девушкой пользуются все окружающие, пока вдруг не появляется бессердечный и эгоистичный «злой двойник» Шен Те. Дуэт двух противоположностей вовлекает в водоворот событий все больше действующих лиц, затягивая публику все глубже и глубже в историю, финал которой отдан на откуп не людям, но божественным сущностям. Моральные конфликты внутри и между персонажами в лучших традициях драматургии Бертольта Брехта, интерпретированные специально для российского театрального зрителя.



Спектакль-фильм TheatreHD «Добрый человек из Сезуана» столь же двойственен, сколь и натура главной героини, делящей угодливость и бесчувственность с двоюродным братом. Лиричная история сочетается с бескомпромиссными постановочными решениями, в отдельных моментах шокируя зрителя до глубины души. На фильм TheatreHD: «Добрый человек из Сезуана» билеты в кино можно купить через сервис Афиша на Wink.



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