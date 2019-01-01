The Last Black Man in San Francisco (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Джимми живeт в Сан-Франциско и одержим идеей вернуть себе элегантный особняк в викторианском стиле, который, согласно семейной легенде, когда-то своими руками построил его дед. Сейчас в особняке живeт пожилая белая пара. Когда их нет дома, Джи�мми наведывается покрасить оконные рамы или полить цветы. Хозяева, естественно, недовольны.



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