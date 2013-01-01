Теория заговора. Зулу (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Южная Африка. Кейптаун. 2012 год. Отдел серийных убийств полиции Кейптауна начинает расследование зверского убийства белой девушки. Казавшееся тривиальным преступление быстро превращается в круговорот перестрелок и смертей, ибо в деле оказываются замешаны сначала торговцы наркотиками, пото�м банды совершенно отмороженных головорезов, а дальше полицейские выходят на интересы могущественной транснациональной корпорации. В жестком, динамичном и бескомпромиссном криминальном триллере, где кровь льется рекой, героям трудно выжить и не всем это удается. Но детективы Али Сокил и Брайан Ипкин идут до конца, какую бы цену им не пришлось за это заплатить.



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