Wink
Фильмы
Теория заговора
Актёры и съёмочная группа фильма «Теория заговора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Теория заговора»

Режиссёры

Жером Салль

Жером Салль

Jérôme Salle
Режиссёр

Актёры

Орландо Блум

Орландо Блум

Orlando Bloom
АктёрBrian Epkeen
Форест Уитакер

Форест Уитакер

Forest Whitaker
АктёрAli Sokhela
Конрад Кемп

Конрад Кемп

Conrad Kemp
АктёрDan Fletcher
Инге Бекманн

Инге Бекманн

Inge Beckmann
АктрисаRuby
Тинари Ван Вик-Лутс

Тинари Ван Вик-Лутс

Tinarie Van Wyk-Loots
АктрисаClaire Fletcher
Регхардт ван дер Берг

Регхардт ван дер Берг

Regardt van den Bergh
АктёрDe Beer
Патрик Листер

Патрик Листер

Patrick Lyster
АктёрDr. Joost Opperman
Джоэлль Кеймб

Джоэлль Кеймб

Joelle Kayembe
АктрисаZina
Таня ван Граан

Таня ван Граан

Tanya van Graan
АктрисаTara

Сценаристы

Жюльен Рапно

Жюльен Рапно

Julien Rappeneau
Сценарист
Жером Салль

Жером Салль

Jérôme Salle
Сценарист
Кари Фере

Кари Фере

Caryl Ferey
Сценарист

Продюсеры

Ришар Гранпьер

Ришар Гранпьер

Richard Grandpierre
Продюсер
Фредерик Донекуан

Фредерик Донекуан

Frédéric Doniguian
Продюсер

Композиторы

Александр Деспла

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор