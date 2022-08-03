Wink
Теория заговора

Теория заговора (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Zulu
Боевик, Драма102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Южная Африка. Кейптаун. 2012 год. Отдел серийных убийств полиции Кейптауна начинает расследование зверского убийства белой девушки. Казавшееся тривиальным преступление быстро превращается в круговорот перестрелок и смертей, полицейские выходят на могущественную транснациональную корпорацию.

Страна
Франция, ЮАР
Жанр
Боевик, Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb