Теория заговора (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Zulu
Боевик, Драма102 мин18+
О фильме
Южная Африка. Кейптаун. 2012 год. Отдел серийных убийств полиции Кейптауна начинает расследование зверского убийства белой девушки. Казавшееся тривиальным преступление быстро превращается в круговорот перестрелок и смертей, полицейские выходят на могущественную транснациональную корпорацию.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Жером
Салль
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Конрад
Кемп
- ИБАктриса
Инге
Бекманн
- ТВАктриса
Тинари
Ван Вик-Лутс
- РвАктёр
Регхардт
ван дер Берг
- ПЛАктёр
Патрик
Листер
- ДКАктриса
Джоэлль
Кеймб
- ТвАктриса
Таня
ван Граан
- ЖРСценарист
Жюльен
Рапно
- Сценарист
Жером
Салль
- КФСценарист
Кари
Фере
- Продюсер
Ришар
Гранпьер
- ФДПродюсер
Фредерик
Донекуан
- АДКомпозитор
Александр
Деспла