Темные очки (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Классик итальянского хоррора Дарио Ардженто возвращается с эстетским триллером о слепой секс-работнице, пытающейся скрыться от жестокого убийцы. На улицах Рима орудует маньяк, преследующий эскортниц. На его счету уже несколько жертв, и следующей должна стать Диана. После напряженной автомобильной погони она попадает в аварию и теряет зрение, тогда как убийца исчезает с места преступления, но не из жизни Дианы. Зловещий маньяк будет преследовать ее, пока не добьется своего. Чтобы узнать, чем закончится это неравное противостояние – смотрите фильм 2022 года «Темные очки» онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Дарио
Ардженто
- ИПАктриса
Иления
Пасторелли
- Актриса
Азия
Ардженто
- АГАктёр
Андреа
Герпелли
- МПАктёр
Марио
Пиррелло
- МРАктриса
Мария
Розария Руссо
- ДИАктёр
Дженнаро
Иаккарино
- АЧАктёр
Андреа
Чжан
- ПСАктриса
Паола
Самбо
- ИААктёр
Иван
Аловизио
- Сценарист
Дарио
Ардженто
- ФФСценарист
Франко
Феррини
- КАПродюсер
Кончита
Айрольди
- ЛГПродюсер
Лаурентина
Гидотти
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛБХудожник
Луиджи
Бонанно
- ФВМонтажёр
Флора
Вольпельер
- АРКомпозитор
Арно
Реботини