Темные очки (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Классик итальянского хоррора Дарио Ардженто возвращается с эстетским триллером о слепой секс-работнице, пытающейся скрыться от жестокого убийцы. На улицах Рима орудует маньяк, преследующий эскортниц. На его счету уже несколько жертв, и следующей должна стать Диана. После напряженной автомобильной погони она попадает в аварию и теряет зрение, тогда как убийца исчезает с места преступления, но не из жизни Дианы. Зловещий маньяк будет преследовать ее, пока не добьется своего. Чтобы узнать, чем закончится это неравное противостояние – смотрите фильм 2022 года «Темные очки» онлайн на Wink.



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