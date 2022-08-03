Темнота
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Темнота

Темнота (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Darkness
Ужасы, Триллер88 мин18+

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О фильме

После отпуска в Гранд-Каньоне семья возвращается домой, невольно прихватив с собой нечто сверхъестественное. Не заставив себя долго ждать, это нечто начинает питаться их страхами и секретами…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темнота»