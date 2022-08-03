Темнота (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Darkness
Ужасы, Триллер88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ГМРежиссёр
Грег
МакЛин
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актриса
Рада
Митчелл
- ДМАктёр
Давид
Мазуз
- ЛФАктриса
Люси
Фрай
- Актёр
Мэтт
Уолш
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- ПМАктёр
Паркер
Мак
- ПРАктёр
Пол
Райзер
- Актриса
Мин-На
Вэнь
- ГМСценарист
Грег
МакЛин
- ШАСценарист
Шэйн
Армстронг
- ШКСценарист
Шэйн
Краузе
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ГДПродюсер
Герард
ДиНарди
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ККХудожница
Каруна
Кармаркар
- ШЛМонтажёр
Шон
Лахифф
- ТООператор
Тоби
Оливер