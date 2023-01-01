Темная половина (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Тэд Бомон - удачливый писатель. На его бестселлерах стоит имя Джорджа Старка, но это не псевдоним, это - его таинственный двойник, который с детства преследует свою реальную половину из темных глубин подсознания. �Именно он на протяжении уже стольких лет водит рукой Тэда вопреки его воле. Желая избавиться от плода собственного воображения, литератор устраивает похороны своего невидимого отражения. Но никто не в силах избавиться от собственной тени. Она оживает и начинает мстить...



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