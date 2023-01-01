Темная половина
Wink
Фильмы
Темная половина
7.21993, The Dark Half
Ужасы, Детективы116 мин18+

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Темная половина (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Тэд Бомон - удачливый писатель. На его бестселлерах стоит имя Джорджа Старка, но это не псевдоним, это - его таинственный двойник, который с детства преследует свою реальную половину из темных глубин подсознания. Именно он на протяжении уже стольких лет водит рукой Тэда вопреки его воле. Желая избавиться от плода собственного воображения, литератор устраивает похороны своего невидимого отражения. Но никто не в силах избавиться от собственной тени. Она оживает и начинает мстить...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темная половина»

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