7.21993, The Dark Half
Ужасы, Детективы116 мин18+
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Темная половина (фильм, 1993) смотреть онлайн
Сюжет
Тэд Бомон - удачливый писатель. На его бестселлерах стоит имя Джорджа Старка, но это не псевдоним, это - его таинственный двойник, который с детства преследует свою реальную половину из темных глубин подсознания. �Именно он на протяжении уже стольких лет водит рукой Тэда вопреки его воле. Желая избавиться от плода собственного воображения, литератор устраивает похороны своего невидимого отражения. Но никто не в силах избавиться от собственной тени. Она оживает и начинает мстить...
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДАРежиссёр
Джордж
А. Ромеро
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- ЭМАктриса
Эми
Мэдиган
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- ДХАктриса
Джули
Харрис
- РДАктёр
Роберт
Джой
- КБАктёр
Кент
Бродхерст
- Актриса
Бет
Грант
- РОАктриса
Рутаня
Олда
- ТМАктёр
Том
Мардиросян
- ЛДАктёр
Ларри
Джон Мейерс
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- КФПродюсер
Кристин
Форрест
- ДАПродюсер
Джордж
А. Ромеро
- ДХХудожница
Джейн
Хайланд
- БДХудожник
Брайан
Дж. Стоунстрит
- ПБМонтажёр
Паскуале
Буба
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- Композитор
Кристофер
Я�нг